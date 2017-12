(foto: Divulgação)

O Colégio Marista Santa Maria, em Curitiba (PR) foi selecionado para a ‘3ª Mostra Futuro do Cinema Brasileiro’, promovido pela Casa Guilherme de Almeida, que será exibido no sábado, 9 de dezembro, às 15h, em São Paulo (SP).

Inaugurado em março de 1979, o museu Casa Guilherme de Almeida - Centro de Estudos de Tradução Literária, instalado na residência onde ele viveu , abriga o acervo composto de objetos que pertenceram ao poeta paulista, um dos mentores do movimento modernista brasileiro.

O curta-metragem intitulado “Falsa Esperança” (2017), foi co-produzido pelos alunos das 1a s e 2a séries do Ensino Médio, com o tema “Drogas – Prevenção é o Caminho”, e mostra a destruição que os entorpecentes causam na vida, alertando o jovem para os problemas causados pelo consumo e o vício, que muitas vezes têm início como válvula de escape aos conflitos da adolescência. Assista em https://youtu.be/IsrEpWRcyug.

“Para nós é um privilégio participar da mostra. Agradeço a oportunidade de poder levar o audiovisual para dentro de sala de aula, e tenho certeza que os alunos estão muitíssimo felizes, assim como eu”, afirma Larissa Oksana A. Frankiv, educadora em Audiovisual do Colégio Marista Santa Maria.

Exibição do curta-metragem nos cinemas do Paraná

O Colégio Marista Santa Maria está, também, entre os vencedores do 1º Concurso Estadual de Produção de Material Audiovisual sobre Drogas, realizado pelo Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (DEPSD/SESP-PR), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED-PR).

Os vídeos vencedores do 1º Concurso Estadual serão exibidos como informe publicitário em todas as salas de cinema do Estado da Paraná, no mês de Junho de 2018.

Serviço - Colégio Marista Santa Maria participa de Mostra de Cinema em São Paulo

Data: 09/12/2017 (sábado)

Horário: às 15h

Local: Museu Casa Guilherme de Almeida

Endereço: Rua Macapá, 187 - Perdizes – São Paulo (SP)