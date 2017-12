Naldo Benny é preso por porte ilegal de arma após Mulher Moranguinho denunciá-lo por agressão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldo Jorge da Silva, mais conhecido como Naldo Benny, foi preso na tarde desta quarta-feira (6) por posse ilegal de arma e por lesão corporal em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil afirmou que o cantor foi preso em flagrante em sua casa ao portar uma pistola calibre 7,65mm e quatro munições. A prisão de Naldo Benny foi determinada pela delegada Viviane Costa, da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher). Segundo a polícia, Naldo responde como autor em inquérito policial por lesão corporal, ameaça e injúria contra sua mulher, Ellen Pereira Cardoso, a Mulher Moranguinho. Segundo a polícia, a delegada havia determinado mandado de busca e apreensão na casa de Benny. Os dois são casados desde 2013. A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria de Naldo Benny e da Mulher Moranguinho, mas não obteve retorno até a publicação do texto.