Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, é atropelada e fará shows com bota ortopédica

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, terá que passar um mês com uma bota ortopédica depois de ser atropelada e sofrer uma fissura no tornozelo. Segundo a assessoria da dupla, Maiara estava atravessando a rua em direção ao seu escritório quando foi atropelada por um motorista em Goiânia (GO) há cerca de uma semana. "Ela estava atravessando a rua quando o motorista, que estava no celular e em baixa velocidade, a atropelou." Maiara foi prontamente atendida pelo motorista. Após passar por exames, o médico detectou uma fissura no tornozelo esquerdo e recomendou o uso de uma bota ortopédica para deixar o pé imobilizado. A cantora de 28 anos também faz diariamente fisioterapia. Sobre a agenda da dupla, a assessoria afirmou que nada foi alterado, apesar do médico recomendar repouso. Elas se apresentam nesta quinta (7) em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Além desse show, as cantoras ainda terão mais 16 apresentações até o fim do ano. A assessoria afirmou que a cantora fará suas apresentações de pé e que, eventualmente, pode se sentar em alguns momentos do show.