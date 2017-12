Wilson, do Coritiba, teria proposta para jogar no futebol da Turquia

Wilson: contrato até 2020 com o Coritiba (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O goleiro Wilson, do Coritiba, recebeu uma proposta para atuar no futebol da Turquia. Ao menos é o que diz o blog da jornalista Nadja Mauad, nesta quarta-feira (6). O clube interessado, porém, não foi revelado.

Se o goleiro sair, o Coritiba receberia algum dinheiro na transferência. Wilson tem contrato com o clube até o fim de 2020. Quando renovou, chegou a dizer que gostaria de se aposentar no clube paranaense.

No domingo (3), após a derrota para a Chapecoense, Wilson havia dito que pretendia cumprir o contrato, mesmo com o rebaixamento para a Série B. “Não tem como falar disso agora. Eu tenho contrato. Pretendo cumprir, já falei”, disse Wilson, após a partida.

Em 2017, Wilson disputou todas as partidas do Coritiba no Brasileirão. E, apesar do rebaixamento, encerrou o ano como o jogador mais importante do time. Na Seleção Bem Paraná, que avalia todos os jogadores de Atlético, Coritiba e Paraná nas Séries A e B do Brasileirão, o goleiro teve a maior média de todos os jogadores: 6,71.