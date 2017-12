Deportivo Cali quer tirar Rueda do Flamengo

VINICIUS CASTRO BUENOS AIRES, ARGENTINA (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo vive a ansiedade pela primeira partida final diante do Independiente, pela Copa Sul-Americana, mas a situação do técnico Reinaldo Rueda preocupa. Em entrevista ao jornal "El País", Juan Fernando Mejía, presidente do Deportivo Cali, disse que quer contar com o treinador. O UOL Esporte confirmou a informação veiculada pelo diário colombiano. "É uma opção que estamos gerenciando. Esperamos torná-la concreta. É um nome que diretoria, sócios e torcedores do Deportivo Cali gostam", disse Mejía. Rueda vive um momento familiar delicado, já que sua mãe está doente. Isso está pesando na decisão do treinador, e o clube colombiano tem usado isso como trunfo para convencê-lo. Apesar do interesse, Rueda não deverá avançar em nenhuma conversa até que a Copa Sul-Americana chegue ao fim.