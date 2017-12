Abel Braga anuncia permanência e será o técnico do Fluminense em 2018

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cobiçado por Internacional e Palmeiras, o técnico Abel Braga até ensaiou um rompimento com o Fluminense, mas o técnico e o clube acertaram os ponteiros e darão continuidade ao casamento. Pesaram a favor do "sim" a identificação do treinador com o clube e a permanência no Rio de Janeiro. Após um encontro entre o presidente Pedro Abad e o técnico, as partes entenderam por bem seguir com o contrato em vigor, mas mudanças estão previstas nas Laranjeiras para o ano que vem. A avaliação dos envolvidos é que o Fluminense precisa de um elenco mais encorpado para encarar em maior pé de igualdade os desafios que virão, e o Flu começará a definir as chegadas e partidas. Por meio de nota, o técnico falou sobre sua decisão: "Desde que voltei, disse que queria chegar a ser o segundo treinador a dirigir por mais vezes o clube. E esse foi um dos motivos de não ter aceitado o convite de três clubes da China e de outros aqui do Brasil. Além disso, não gostaria de largar o Fluminense nesse momento difícil. Sem falar que tenho um ótimo relacionamento com o Pedro e o Cacá (vice-presidente). Todos sabem da enorme identificação que tenho com essas três cores. E a votação do torcedor pela minha permanência, através de um site, me sensibilizou e me encheu de orgulho. Espero retribuir com um time que possa, da mesma forma, orgulhar o torcedor". Sem grana em caixa, caberá aos dirigentes agir com criatividade e ter um bom poder de observação no mercado para fazer negócios vantajosos. O Fluminense pretende enxugar a folha e jogadores com salários mais altos são vistos como ativos importantes, casos de Diego Cavalieri, Gustavo Scarpa, Henrique e Wellington Silva. As negociações não passarão mais pelo gerente Alexandre Torres, demitido nesta quarta. Abel Braga e Pedro Abad já indicaram que trocas com outros clubes poderão ser um bom caminho, já que poderiam significar um bom acréscimo para um grupo extremamente jovem e enxuto. Colocar em dia os débitos com o elenco também é um ponto considerado dos mais importantes, já que o elenco teve de conviver com atrasos salariais que se acumulam até hoje. De férias, o elenco do Fluminense só retoma as atividades na primeira semana de janeiro. O Fluminense disputará a Flórida Cup.