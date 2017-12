Testes com novo biarticulado em Curitiba vão até fevereiro

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

O biarticulado da empresa Scania, que está sendo testado com passageiros nas canaletas da Curitiba, tem agradado passageiros e motoristas. O ônibus com prefixo XY036 circulará na linha Santa Cândida-Capão Raso até fevereiro. Depois poderá seguir para outra linha.

O espaço interno foi o item mais elogiado neste segundo dia de circulação. A consultora de vendas Rolei Kimie usa diariamente a linha para trabalhar e disse que notou diferença. “Achei maior o espaço para as pernas entre um banco e outro”, disse. Ela também afirmou que o formato da cabine do motorista parece ser um fator de segurança. “Entrei pela porta 1 e já notei que o motorista estava mais separado dos passageiros, achei mais seguro”.

Avaliação

Nesta semana o ônibus novo tem uma tabela horária reduzida no horário de pico da manhã, das 5h10 às 9h. Depois circulará com uma tabela maior. As viagens do biarticulado serão acompanhadas por um fiscal da Urbs para acompanhar o desempenho operacional como tabela horária do veículo, funcionamento das portas, acessibilidades e até a opinião dos passageiros e motoristas.

O ônibus foi desenvolvido especialmente para as especificações de Curitiba, com o embarque em nível. Até agora, apenas a Volvo fabricava biarticulados no padrão da cidade.

O estudante Jeferson Simões também aprovou o ônibus. “A impressão que tive foi de que é mais espaçoso. Também achei mais silencioso”, disse. A aparência do ônibus é a mesma dos biarticulados da capital paranaense, 28 metros de comprimento, capacidade para 270 pessoas e motor dianteiro Euro 5 a diesel.

Quem dirigiu o ônibus nesta quarta-feira (6) foi motorista Fabiano da Fonseca Souza, da empresa Viação Sorriso, responsável até fevereiro pelo veículo. Condutor de biarticulados há seis anos ele destacou a ergonomia como ponto positivo. “A direção é muito confortável e o volante parece ser mais firme também”. Porém, o motorista afirmou que há um pouco de calor dentro da cabine. “Senti calor aqui dentro, e isso é um item que poderiam acertar”, afirmou o motorista.

Antes de entrar em operação com passageiros, nesta terça-feira, a equipe técnica da Urbs avaliou as especificações do veículo Scania para conferir se realmente estavam adaptados para as condições da cidade, como por exemplo, modulação das portas, acessibilidade, dispositivos de segurança, embarque em nível que um dos grandes diferenciais do transporte coletivo de Curitiba.