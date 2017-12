Em 12 meses, número de linhas móveis no país registra queda de 2,67%

(foto: Agência Brasil)

O número de linhas móveis recuou 2,67% no Brasil nos últimos 12 meses. De acordo com os números divulgados nesta quarta-feira (6) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), houve uma redução de 6.602.968 linhas na comparação entre outubro deste ano e de 2016. Em relação a setembro deste ano, houve uma pequena redução de 0,09%, o que representa 212.274 linhas a menos.

Segundo a Anatel, em outubro foram registradas 240.850.681 linhas móveis em operação. Desse total, a maior parte, 155.058.524, é de linhas pré-pagas. Os celulares pós-pagos somam 85.792.157 linhas. “Em 12 meses, o pré-pago registrou diminuição de 15.063.960 linhas, uma redução de 8,85%; e o pós-pago, aumento de 8.460.992, uma variação de 10,94%”, diz a agência.

O número de linhas com a tecnologia 4G, segundo a Anatel, apresentou um crescimento de 4,27% (mais 3.901.301 unidades). Também houve aumento das linhas utilizadas em aplicações máquina-máquina com mais 317.299 linhas, aumento de 2,19% em um mês. As outras tecnologias apresentaram redução.

Estados

Em outubro, apresentaram crescimento no número de linhas móveis os estados de Rondônia, Roraima, Amazonas, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), "todos com crescimento inferior a um por cento”, de acordo com a Anatel.

No período de 12 meses, apenas o estado de São Paulo apresentou crescimento nas linhas móveis com aumento de 359.505 linhas, variação positiva de 0,58%.