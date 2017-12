Caravana de Natal vai passar por onze cidades do Paraná

(foto: Divulgação/Assessoria de imprensa/NQM)

De 8 a 22 de dezembro, onze cidades paranaenses vão celebrar o Natal de uma forma diferente e inusitada. Com textos de Olavo Bilac e Cora Coralina, entre outros nomes da literatura brasileira, e ao som das mais tradicionais canções natalinas, a Caravana de Natal Nissei, do projeto Sons e Letras Brasileiras, vai percorrer as cidades de União da Vitória, Francisco Beltrão, Toledo, Campo Mourão, Paranavaí, Sarandi, Apucarana, Londrina, Telêmaco Borba, Guarapuava e Paranaguá. Com uma hora de duração, o espetáculo é gratuito e promete emocionar públicos de todas as idades.

O espetáculo da Caravana de Natal Nissei é protagonizado pela Banda Brass e pelo ator Pingo Alabarce. Com sua formação inspirada nas bandas de jazz de New Orleans, a Banda Brass apresenta uma coletânea das mais tradicionais canções natalinas, que ganharam novos arranjos e interpretações. Compõem a trilha sonora do espetáculo as músicas Jingle Bells, Noite Feliz, White Christmas, Let it snow, Natal das Crianças, Sapatinho, Anoiteceu (de Assis Valente), Papai Noel, O Pinheirinho, Santa Claus is coming town, Winter wonderland, Adeste Fideles, Então é Natal e What a Wonderful World (de Louis Armstrong).



As canções são interligadas por histórias do cotidiano simples do interior do Brasil, contadas pelo ator Pingo Alabarce, que também recita poemas de grandes nomes da literatura brasileira, como Olavo Bilac e Cora Coralina. Todos os textos escolhidos para o espetáculo remetem ao espírito do Natal.



Produzido pela Magma Cultura e aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o projeto Sons e Letras Brasileiras tem por objetivo resgatar e valorizar formas brasileiras de ver e sentir o mundo, principalmente com uso de música instrumental e de “causos” do interior. Por isso, a Caravana de Natal Nissei reúne números de música instrumental, narração de crônicas brasileiras e declamação de poesias de autores brasileiros.



“Tradicionalmente, a Nissei promove uma ação especial de fim de ano para celebrar o Natal, uma data muito valorizada pelos nossos clientes. Como arte e cultura também fazem bem para a nossa saúde e nosso bem-estar, neste ano decidimos apoiar um projeto nessa área e oferecer aos nossos clientes a Caravana de Natal Nissei, que visitará onze cidades do Paraná. Nossa expectativa é que este seja um dos grandes eventos de Natal nessas cidades e que todos gostem”, afirma Sérgio Maeoka, presidente da Nissei.



Maior rede de farmácias do Paraná e a oitava maior do Brasil, a Nissei atua há 32 anos no setor de medicamentos, bem-estar e beleza e conta hoje com 245 lojas distribuídas pelos Estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.

Programação da Caravana de Natal Nissei

08/dez

UNIÃO DA VITÓRIA

Praça Coronel Amazonas – Calçadão UNESPAR

16h30

09/dez

FRANCISCO BELTRÃO

Praça Eduardo Virmond Suplicy – Calçadão

20h00

10/dez

TOLEDO

Parque Ecológico Diva Paim Barth

20h00

12/dez

CAMPO MOURÃO

Praça Getúlio Vargas – Av. Manoel Mendes de Camargo

20h00

13/dez

PARANAVAI

Rua Getúlio Vargas, em frente ao Paço Municipal

20h00

15/dez

SARANDI

Praça Pioneiros – Av. Maringá, s/n, Centro

20h00

16/dez

APUCARANA

Praça Rui Barbosa – Av. Curitiba, Centro

20h00

17/dez

LONDRINA

Aterro do Lago Igapó II – R. Prof. Joaquim de Matos Barreto, 1.353

18h00

19/dez

TELEMACO BORBA

Praça da Casa da Cultura – Av. Chasnceler Horácio Lafer, 1.200, Centro

20h00

20/dez

GUARAPUAVA

Paróquia Santana Guarapuava – R. Rosa Lustosa de Siqueira, 1.104

20h00

22/dez

PARANAGUÁ

Praça Mário Roque – Av. General Carneiro, s/n

20h00