Sem estabelecer punição, PMDB decide obrigar voto pela Previdência

DANIEL CARVALHO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Executiva nacional do PMDB referendou a decisão da bancada do partido na Câmara e fechou questão a favor da reforma da Previdência nesta quarta-feira (6). O placar foi 19 a 3 a favor do fechamento de questão. João Arruda (PR), Mauro Mariani (SC) e o vice-governador de Pernambuco, Raul Henry, foram os que se posicionaram contra a medida. Na prática, fechar questão significa obrigar os parlamentares do partido a votarem a favor da reforma, sob pena de punições que podem chegar à expulsão da legenda. No entanto, o ministro Moreira Franco (Secretaria Geral) disse não haver previsão de punição para os infiéis. "Se tivesse punição prevista, você estava ameaçando ó companheiro", afirmou Moreira ao deixar a reunião. "Por enquanto não foi estabelecida [punição]", disse o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil). O PMDB tem 60 deputados. O governo precisa de 308 votos para aprovar a reforma da Previdência.