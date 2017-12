PRIMEIRA FASE Jogo 1 6/12 Al Jazira (EAU) 1x0 Auckland City (NZL) QUARTAS DE FINAL Jogo 2 9/12 Al Jazira (EAU) x Urawa Reds (JAP) Jogo 3 09/12 Pachuca (MEX) x Wydad Casablanca (MAR) DISPUTA DO 5º LUGAR 12/12 Perdedor do Jogo 2 x Perdedor do Jogo 3 SEMIFINAIS Jogo 4 12/12 Grêmio x Vencedor do Jogo 3 Jogo 5 13/12 Vencedor do Jogo 2 x Real Madrid DISPUTA DO 3º LUGAR 16/12 Perdedor do Jogo 4 x Perdedor do Jogo 5 FINAL 16/12 Vencedor do Jogo 4 x Vencedor do Jogo 5