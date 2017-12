Atlético pode trazer presidente do Bahia ou Petkovic para ser gestor

O Atlético está em busca de um gestor de futebol após a saída de Paulo Autuori, na segunda-feira (4). E há dois candidatos: um deles é o atual presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana. O outro é o ex-jogador Petkovic.

Sant'Ana encerra o mandato à frente do Bahia neste fim de semana. O clube terá eleições e o dirigente não será candidato. Ele havia sido eleito em 2014 e, nesse período, o clube ganhou dois estaduais e a Copa do Nordeste deste ano. O dirigente até recebia salários com o presidente.

Sant'Ana se aproximou de Mario Celso Petraglia, homem-forte do Atlético, durante as negociações das cotas de TV com o Esporte Interativo, na qual os dois clubes formam um bloco completado por Palmeiras, Santos e Coritiba para negociações conjuntas. Por outro lado, o dirigente, de 36 anos, tem uma filha recém-nascida e não tem nos planos a mudança total para Curitiba.

Não é a primeira vez que o Atlético investe num presidente de outro clube brasileiro para gerir o departamento de futebol. Em 2009 o clube apostou em Ocimar Bolicenho, ex-presidente do Paraná Clube; já mais recentemente, Paulo Carneiro, ex-presidente do Vitória, comandou o departamento em 2015 e 16.

Já Petkovic é uma espécie de plano B. O ex-jogador sérvio foi diretor de futebol do Vitória e já trabalhou no Atlético. Entre 2013 e 14, foi coordenador das categorias de base e ate dirigiu o time Sub-23 no Estadual de 2014. Segundo o portal UOL, Petkovic esteve no CT da Caju nas últimas semanas.