Litoral paranaense o é apontado como tendência para 2018 pelo Airbnb

(foto: Arquivo SESC/PR)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O litoral brasileiro foi apontado pelo Airbnb como um dos destinos da moda para o próximo ano. As projeções são baseadas nas reservas feitas até o momento pela plataforma de aluguel de quartos e casas por temporada para o primeiro semestre de 2018. Entre as cidades que viram maior crescimento no número de reservas em relação ao mesmo período em 2017 estão as litorâneas Matinhos, no Paraná, e Guarapari, no Espírito Santo, com aumento de 209% e 205% respectivamente.

Já reservas para Ubatuba, em São Paulo, cresceram 181%. Segundo o site, "pelo menos uma dúzia" de cidades do litoral brasileiro tiveram crescimento de pelo menos 100%. Outras destinos tendência para 2018 são o centro-oeste americano, atraente por seus novos restaurantes e circuito de artes local, as montanhas canadenses, onde se pode pescar e fazer degustações de vinhos, e a costa inglesa -houve um crescimento de 353% nas reservas para Bournemouth, onde o clima é quente e a vida noturna é movimentada por cassinos e boates. Entre as três cidades mais procuradas para o próximo ano, duas são japonesas: Tóquio, a primeira, e Osaka, a terceira. Completam o top 10 Paris, Nova York, Londres, Roma, Orlando, Miami, Sydney e Lisboa.