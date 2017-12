Paraná Clube mira ex-técnico do Londrina como plano B para 2018

Tencati: seis anos à frente do Londrina (foto: Gustavo Oliveira / LEC)

A prioridade para o cargo de treinador do Paraná Clube é Wagner Lopes, mas o clube tem um plano B: Claudio Tencati, ex-treinador do Londrina. Segundo o diretor de futebol Rodrigo Pastana sugeriu, o perfil dele agrada à diretoria.

Tencati está sem clube há uma semana. Ele dirigiu o Londrina na última Série B e se despediu do clube após o encerramento da competição. Ele estava à frente do Tubarão desde 2011 e, neste ano, era o técnico mais longevo nas quatro divisões do futebol brasileiro. Quando Tencati assumiu, o Londrina estava na segunda divisão estadual. De lá para cá, o time foi campeão estadual em 2014 e conquistou a Copa da Primeira Liga neste ano. Além disso, o time voltou às competições nacionais. Disputou a Série D em 2014 e subiu de divisão. Em 2015, subiu da Série C para a Série B, ao ser vice-campeão – perdeu a final para o Vila Nova-GO. Está na Série B desde 2016 e, neste ano, terminou em 5º lugar.

Tencati, porém, só viria caso a negociação com Wagner Lopes fracasse. Segundo o presidente Leonardo Oliveira, Pastana tem mantido contatos com o treinador. A questão é que Lopes – que recentemente deixou o Albirex Niigata, do Japão – tem outras propostas do futebol japonês. O clube paranaense depende do retorno do empresário do treinador para dar andamento às negociações.