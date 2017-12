Temer concede adicional por dia de trabalho a agentes federais nas fronteiras

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer assinou decreto nesta quarta-feira (6) que concede um adicional de trabalho a agentes e fiscais federais que atuarem nas fronteiras do país. A medida concede um aumento de R$ 91 por dia de trabalho, o que corresponde a oito horas de atuação. O valor não será pago nem aos finais de semana nem em caso de afastamento. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, o montante começará a ser pago em janeiro para cerca de 2.000 servidores públicos, que incluem policiais federais e rodoviários, auditores agropecuários e do trabalho e fiscais da receita federal. Em entrevista no Palácio do Planalto, Segovia não quis dar detalhes sobre inquérito envolvendo Michel Temer, que apura se houve irregularidade em um decreto da área portuária que beneficiou a empresa Rodrimar, assinado em maio de 2017. No mês passado, ao assumir o cargo, o diretor-geral apontou dúvida sobre a conclusão de que houve corrupção por parte do presidente no caso da JBS. Ele criticou o pouco tempo dedicado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) à investigação do caso. E disse que há um "ponto de interrogação no imaginário" da população sobre o papel do presidente no crime de corrupção atribuído pela PGR.