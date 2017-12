Carleto troca Coritiba por rival Atlético-PR em acordo de dois anos

NAPOLEÃO DE ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR assinou com o lateral-esquerdo Thiago Carleto por dois anos, até o final de 2019. O time rubro-negro venceu a concorrência da Chapecoense e do próprio Coritiba, com quem o atleta tinha contrato. O jogador foi escolhido o melhor na posição no Campeonato Brasileiro no prêmio Bola de Ouro da ESPN. Carleto passou por exames no CT do Caju nesta quarta-feira (6). Entre a proposta da Chapecoense e a do Atlético, pesou a permanência em Curitiba e a estrutura dos clubes, a despeito da Libertadores. Já entre a proposta do Coritiba para a permanência e a do rival, Carleto teve um incremento de auxílio-moradia, um aumento salarial e um prêmio em luvas se atuar em mais de 60% das partidas. Thiago Carleto tem 28 anos e assinou com o Coritiba em maio, depois de disputar o Paulista pelo Linense. No Brasileiro, Carleto fez dois gols e oito assistências em 19 jogos com a camisa dos coritibanos.