Supermercado Bavaresco inaugura loja com conceito sustentável

O supermercado Bavaresco, em Guaratuba, tem como diferencial a sustentabiliade.

A Rede de Supermercados Bavaresco inaugura hoje, em Guaratuba, a sua maior loja e que tem como diferencial a sustentabilidade. O empreendimento foi construído priorizando a redução no consumo de energia, com o uso de luz natural, lâmpadas de LED de baixo consumo e de gás glicol, que não é polui o meio ambiente. A nova Loja Bavaresco fica no balneário Eliane. Construído em uma área de 14 mil metros quadrados, com 9.400 metros quadrados de área construída e 3.470 metros de área de venda, o supermercado terá estacionamento para mais de 200 veículos, bicicletário e modernas instalações. Ao todo, a loja Bavaresco vai gerar 180 empregos diretos.

Emenda de Doha é aprovada pela Câmara

O Brasil avança nas ações para conter o aquecimento global no período pré-2020 – um dos principais assuntos defendidos na última Conferência do Clima, realizada em novembro de 2017 na Alemanha. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada a Emenda de Doha, que formaliza o segundo período de compromissos do Protocolo de Kyoto, acordo global para redução de emissões de gases de efeito estufa. Pela Emenda, esse período vai até 2020. O projeto seguirá, agora, para o Senado Federal. Caso aprovada, contribuirá para que a Emenda entre em vigor.

Empresários participam de missão de resíduos em Portugal

Uma comitiva de empresários paranaenses participa, até o dia 08 de dezembro, em Portugal, da V Edição da Missão Benchmarking Internacional Resíduos Sólidos. A missão é organizada pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP) e conta com a participação de integrantes do Instituto Paranaense de Reciclagem (InPAR). O objetivo do encontro é aproximar profissionais e interessados brasileiros do setor dos resíduos e de meio ambiente da Europa para uma troca de experiências.

Entre os temas abordados estão: planejamento, modelos de negócios e tarifário, tecnologias para gestão sustentável dos resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, gestão de fluxos específicos e de logística reversa, tratamento de resíduos perigosos, regulação da prestação dos serviços, saneamento ambiental, entre outras categorias de valorização e soluções sustentáveis na área ambiental.