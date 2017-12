A Valesul promove neste sábado, 9 de dezembro, o 1º Encontro de Monzeiros, das 9h às 17h, no pátio da concessionária, localizada na Av. das Torres, 1.680 – São José dos Pinhais. O evento, aberto ao público, conta com mais de 40 monzas, de diversas épocas, Food Truck, música e diversão.

Vendas crescem

As vendas de veículos leves cresceram 10% no acumulado de janeiro a novembro na comparação com mesmo período do ano passado ao atingir pouco mais de 1,96 milhão de unidades, entre automóveis e comerciais leves. Os números foram divulgados na sexta-feira, 1º, pela Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias no País. Novembro encerrou com aumento de 13,6% sobre igual mês de 2016, passando de 173,5 mil para 197,2 mil veículos emplacados. O volume também significou leve alta de 0,4% na comparação com o último outubro, quando 196,6 mil veículos novos entraram no mercado.

Creta PcD

Hyundai volta a comercializar o Creta Attitude 1.6 automático destinado a pessoas com deficiência (PcD) três meses depois de interromper as vendas do modelo por conta da elevada demanda. De acordo com a fabricante, a produção do SUV teve de ser interrompida temporariamente para atender os pedidos já registrados. O preço de R$ 69.990 foi mantido para os veículos, mas perdeu parte dos equipamentos de série.

Fiat/Hyundai

O CEO global da FCA, Sergio Marchionne, confirmou a aproximação entre a Fiat Chrysler e a Hyundai para negociações de possível desenvolvimento conjunto de tecnologias e motorização movida a hidrogênio. O executivo admitiu as negociações entre as duas empresas durante evento de apresentação do regresso da Alfa Romeo à Fórmula 1 no sábado, 2.

CNH com chip

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vai mudar novamente e abandonar o formato em papel para virar um cartão de plástico com microchip, que reunirá informações do motorista. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que será publicada ainda nesta semana, promete que a mudança será feita até 1º de janeiro de 2019 - prazo final de adaptação dos Detrans estaduais ao novo modelo. Quem tiver o documento válido em papel não será obrigado a fazer a troca, que ocorrerá na hora da renovação.