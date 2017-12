Jerusalém é 'eterna capital da Palestina', diz Abbas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou nesta quarta-feira (6) que Jerusalém é a "eterna capital do Estado da Palestina", em reação à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de reconhecer a cidade contestada como capital de Israel. Em discurso gravado e transmitido pela "Palestine TV", Abbas rejeitou o anúncio de Trump, que incluiu a decisão de transferir a Embaixada dos EUA de Tel Aviv para Jerusalém. Segundo Abbas, a transferência "equivale aos EUA abandonarem seu papel como mediador do processo de paz". Abbas havia sido informado na terça-feira (5) pelo próprio Trump, em telefonema, sobre o iminente anúncio. "O presidente Abbas alertou [o presidente Trump no telefonema] para as consequências perigosas de tal decisão sobre o processo de paz e para a paz, a segurança e a estabilidade da região e do mundo", afirmou o porta-voz do líder palestino, Nabil Abu Rdainah, em nota.