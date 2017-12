Nova 'Doctor Who' será apresentada nos cinemas em episódio de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O último episódio da décima temporada da série "Doctor Who", que marca a transição para o 13º Doutor, será exibido nos cinemas brasileiros no dia 25, às 17h. A atriz inglesa Jodie Whittaker entra no lugar do escocês Peter Capaldi, que interpretava o Senhor do Tempo desde 2013. Esta será a primeira vez que uma mulher protagoniza a série. O especial de Natal, com o título "Twice Upon a Time", estreará em salas no Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Os ingressos podem ser comprados no site www.cinemark.com.br ou nas unidades da rede de cinema. Criada em 1963, a cultuada série de ficção científica da BBC bateu o recorde de longevidade na categoria de série SF, segundo o livro Guinness dos recordes. "Doctor Who" narra as aventuras de um alienígena chamado Doutor, que viaja através do tempo e espaço a bordo de uma máquina semelhante a uma cabine telefônica azul.