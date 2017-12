Senado aprova nova operação de crédito entre o Paraná e o Banco Interamericano

O Senado Federal aprovou ontem a operação de crédito entre o Governo do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). É a última fase para que o contrato entre as partes seja assinado. O Estado vai captar aproximadamente R$ 764 milhões (US$ 235 milhões) da instituição internacional.

O valor do financiamento será aplicado em obras do Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, que terá investimento total de cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo R$ 650 milhões (US$ 200 milhões) em contrapartidas do Tesouro do Estado. “Foram quase três anos de muito trabalho para vencer todas as etapas para viabilizar o financiamento. É um valor fundamental para a modernização do sistema de transportes do Paraná”, comentou o governador Beto Richa.

Entre os investimentos previstos está a ampliação da capacidade da Rodovia da Uva, entre Curitiba e Colombo, com a construção de três faixas em cada sentido, em um trajeto de 3,8 quilômetros. Passam atualmente pela rodovia mais de 22 mil veículos por dia, sendo quase 4 mil caminhões. Outra obra importante prevista no programa, também na região da capital, é a melhoria da PR-092, entre Curitiba e Almirante Tamandaré.