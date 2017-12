Inflação de Curitiba avança 0,25% em novembro

O Índice de Preço ao Consumidor (IPC) do município de Curitiba, apurado pelo Ipardes, registrou em novembro oscilação de 0,25%, variação inferior aos resultados observados em outubro deste ano (0,56%) e em novembro do ano passado (0,32%).

A menor intensidade na aceleração dos preços espelha-se no índice acumulado durante o ano, que está em 3,16% contra 5,64% para o mesmo período do ano anterior; cenário reafirmado no acumulado dos últimos 12 meses, que encerra com taxa de 2,93% ante 6,13% de novembro passado.