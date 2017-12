Vigilância de Zoonoses reforça orientação sobre encontros com morcegos

Com o objetivo de conscientizar trabalhadores que atuam no controle de pragas e limpeza de ar-condicionado sobre seu papel no controle da raiva em morcegos em Curitiba, a Unidade de Vigilância em Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde promoveu, ontem, um encontro para reforçar as práticas corretas ao se deparar com o mamífero.

“Esta é uma época do ano em que os morcegos estão em fase reprodutiva e o desalojamento incorreto pode gerar estresse no animal, o que baixa a imunidade dele. Caso o morcego esteja incubando o vírus, pode favorecer a evolução de doenças”, explica o coordenador da Unidade, Juliano Ribeiro.

Entre as principais orientações estão as que reforçam o uso de equipamentos de segurança do trabalho. O uso de luvas, por exemplo, para profissionais que fazem a limpeza de aparelhos de ar-condicionado, é obrigatório, evitando o contato direto com algum animal que se aloje no equipamento.

Neste ano já foram encontrados quatro morcegos com o vírus da raiva na Capital. No ano passado foram dois casos. Desde 1975 Curitiba não registra casos de raiva em humanos.