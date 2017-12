Ex-Pink Floyd, Roger Waters fará sete shows no Brasil em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roger Waters, ex-líder do Pink Floyd, confirmou nesta quarta-feira (6) sete shows no Brasil em outubro de 2018. A turnê "Roger Waters - Us + Them", que combina clássicos do Pink Floyd e músicas de seu trabalho solo, passará por São Paulo (9/10), Brasília (13/10), Salvador (17/10), Belo Horizonte (21/10), Rio de Janeiro (24/10), Curitiba (27/10) e Porto Alegre (30/10). Os ingressos estarão à venda no site www.ticketsforfun.com.br a partir de 14 de dezembro para o público geral de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Para quem mora em Brasília, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, as vendas começam no dia 15. A pré-venda para clientes do cartão Elo será entre os dias 11 e 13. Confira a programação de shows de Roger Waters no Brasil: 9/10 - Allianz Parque, em São Paulo (de R$ 330 a R$ 810) 13/10 - estádio Mané Garrincha, em Brasília (de R$ 240 a R$ 720) 17/10 - arena Fonte Nova, em Salvador (de R$ 180 a R$ 710) 21/10 - estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (de R$ 300 a R$ 720) 24/10 - estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (de R$ 220 a R$ 720) 27/10 - estádio Couto Pereira, em Curitiba (de R$ 220 a R$ 720) 30/10 - estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (de R$ 250 a R$ 765)