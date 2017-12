PM lança Operação Natal em Colombo

A Polícia Militar do Paraná deu início, na terça-feira, à Operação Natal 2017 em Colombo. O objetivo da ação é trazer reforço às ações de policiamento preventivo em Colombo e em todo o estado para proporcionar mais segurança ao cidadão. Os trabalhos de apoio seguem até o dia 23 de dezembro.

O lançamento oficial aconteceu na Praça Nossa Senhora do Rosário, no Centro e contou com a presença da Prefeita de Colombo Beti Pavin, do secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, Antonio Milgioransa e do Tenente Coronel do 22° Batalhão da Polícia Militar, Sergio Augusto Ramos.

Durante o dia e a noite os militares estaduais estarão nas ruas para trazer mais segurança à comunidade, incluindo finais de semana.