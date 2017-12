Homenagem ao “The Voice”

Frank Sinatra: homenageado

O cantor norte-americano Frank Sinatra (1915-1998) será homenageado na próxima terça-feira, dia 12, com um show-jantar A Night With Sinatra no restaurante do hotel Full Jazz Slaviero Bar (Rua Silveira Peixoto, 1297) partir das 20 horas. Na ocasião o público vai conhecer um pouco mais das duas paixões do célebre cantor – que será lembrado no dia de seu 102º aniversário de nascimento: a música e a gastronomia.

Na parte musical o cantor Marcos Neguers vai relembrar algumas pérolas do repertório de Sinatra – também conhecido como “The Voice”. Acompanhado por José Cuevas (guitarra), Waldi Bernardino (baixo) e Yuri Vasselai (bateria) Neguers vai interpretar sucessos como “Fly Me to the Moon”, “My Way” e “New York, New York”. A apresentação vai contar com a participação especial de Lucille Berce, uma nova e marcante voz do jazz curitibano.

Na parte da gastronomia, o chef Lucas Vicenzzo preparou um menu em quatro tempos, com pratos inspirados no jazz. As opções são o ‘Sinatra’s Balls’ (um aperitivo de almôndegas que o cantor consumia frequentemente), um Ceviche Donna Lee de entrada; e três opções de pratos principais (Kiss me baby a fish, com peixe; Honk Tonk Pasta, com massa; e So what Luup, com bife de ancho grelhado); e uma pêra - a Belle Helene - de sobremesa.

Os ingressos para o show com o jantar harmonizado custam a partir de R$ 139, e estão à venda no Full Jazz Slaviero Bar. Mais informações pelo telefone (41) 3312-7030.