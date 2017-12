Réveillon circense em Miami

Vista externa do Nikki (foto: Bárbara Magalhães) Entrada externa do Nikki (foto: Bárbara Magalhães)

Um lugar casual-chic, com gente bonita e bronzeada, ambiente contemporâneo, música moderna, boa comida e ótimos drinks: esse é o Nikki Beach Club, um dos points mais badalados de Miami Beach que funciona diariamente há quase duas décadas na beira do mar. O local – que fica bem no comecinho da praia de Miami Beach - é dividido por um clube de praia (com espreguiçadeiras na areia e mesas e cadeira no enorme jardim que dá acesso à praia), ali também funciona um restaurante premiado de comidinhas e de pratos com várias influências da gastronomia mundial. Para quem quer relaxar com mais exclusividade tem cabana exclusivas. O complexo de lazer ainda oferece ao público um café logo na entrada (que serve pãezinhos e saladinhas) e para esquentar ainda mais a temperatura tem uma boate no segundo andar que vai até altas horas.

Endereço de quem quer se divertir na beira mar sem dispensar o mínimo de conforto, o Nikki bar é frequentado um público descolado e, muitas vezes, também por celebridades do jet set internacional. As opções de lazer são variadas. Desde chegar cedo para ficar numa cadeira de praia na beira do mar até chegar no fim da noite para dançar. Uma pedida que tem virado se tornado cada vez mais popular no Nikkio é tomar um brunch delicioso no domingo, a partir das 11 da manhã.

E aí vai uma sugestão para quem ainda não decidiu onde vai passar o réveillon: com uma equipe atenciosa, liderada pelo simpático e eficiente Michael Sin, o Nikki está preparando uma festa de final de ano muito especial. Além da virada para 2018, o réveillon também vai marcar os 20 anos do clube na ensolarada Florida. O tema escolhido foi “A vida é um circo” e eles prometem uma noite mágica com acrobatas, cuspidores de fogo, percussionistas, malabaristas e uma super queima de fogos de artifícios. As reservas já podem (e devem) ser feitas pelo site: www.nikkibeachmiamievents.com/nye-2018 e os preços começam em U$550 uma mesa VIP para duas pessoas com direito a uma garrafa de champagne francesa, ou whiskie 12 anos ou vodka importada. E pagando mais U$100 pode incluir o jantar com três pratos para cada pessoa.

Duas décadas de diversão

O Nikki Beach Miami estabeleceu-se como um ponto de referência de South Beach desde a sua criação em 1998. O complexo à beira-mar atrai turistas, celebridades e moradores de Miami vão ao Nikki Beach para tomar sol em confortáveis espreguiçadeiras e aproveitam a estrutura do local para tomar uns bons drinks olhando os transatlânticos que passeiam no Oceano Atlântico.

Nikki Beach Club (www.nikkibeachmiami.com/) - 1 Ocean Drive - Miami Beach – Flórida. Telefone: (305) 538-1111. Horários:

Praia: Todos os dias das 9h às 18h

Restaurante: de segunda a sexta-feira: das 12h às 18h / sábados: das 12h às 23h / domingos: das 11h às 23h

Bar: 11h - 18h / Sábados: das 11h às 23h

Jantar de domingo a noite: das 18h às 23h

Brunch aos domingos: das 11h às 16h

Nikki Beach Domingos: das 9h às 3h.

O gerente geral do Nikki: Michael Sin