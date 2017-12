Liga dos Campeões define todos os times das oitavas de final

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Liga dos Campeões conheceu todos classificados para as oitavas de final nesta quarta-feira (6). Liverpool, Sevilla, Shakhtar Donetsk e Porto foram os últimos times a garantir a vaga. Manchester United, Basel, Juventus e Roma também conquistaram a classificação na última rodada da fase de grupos, mas atuaram na terça-feira (5). Com antecipação, asseguraram a ida ao mata-mata os seguintes times: Barcelona, Bayern de Munique, Besiktas, Cheslea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Tottenham e Real Madrid.

Pelo grupo H, Cristiano Ronaldo foi um dos destaques da competição nesta quarta. O português fez um golaço na vitória do Real por 3 a 2 contra o Borussia Dortmund e se tornou primeiro jogador da história a marcar em todos os seis jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O brasileiro Philippe Coutinho também chamou atenção ao comandar vitória do Liverpool por 7 a 0 contra o Spartak Moscou —o meia marcou três gols em atuação de gala. O outro classificado do grupo E foi o Sevilla, que empatou em 1 a 1 com o Maribor. O Manchester City, do ex-palmeirense Gabriel Jesus, sofreu sua primeira derrota na competição: 2 a 1 para o Shakhtar Donetsk, pelo grupo F. Já pela chave G, o Porto aplicou goleada de 5 a 2 no Monaco. Os confrontos das oitavas serão definidos por sorteio, que ocorre na próxima segunda-feira (11) —cada líder de grupo enfrenta obrigatoriamente um vice-líder. As partidas do mata-mata estão previstas para fevereiro e março do ano que vem.

Confira os resultados do encerramento da fase de grupos da Liga dos Campeões:

Porto 5x2 Monaco

Feyenoord 2x1 Napoli

Liverpool 7x0 Sp. Moscou

Maribor 1x1 Sevilla

RB Leipzig 1x2 Besiktas

Real Madrid 3x2 Dortmund

Shakhtar 2x1 Manchester City

Tottenham 3x0 APOEL