Programa agenda entrega de kits de migração para a TV digital

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal de TV no Brasil, promove de hoje a sábado uma mobilização em Curitiba para realizar o agendamento das famílias que têm direito aos kits gratuitos, com antena digital e conversor com controle remoto. A ação, que conta com a parceria da Fundação de Assistência Social (FAS), será realizada na Rua da Cidadania do Boqueirão, durante o quinto Mutirão da Cidadania, realizado pela Prefeitura e pelo governo do Estado.

Durante o evento, as famílias de baixa renda assistidas pelo Governo Federal poderão tirar dúvidas e agendar a retirada do kit gratuito. O desligamento do sinal analógico de TV acontecerá no dia 31 de janeiro de 2018, em Curitiba e em mais 26 municípios do entorno. “Os equipamentos que compõem o kit são distribuídos gratuitamente pela Seja Digital e possibilitam que televisores antigos tenham acesso ao sinal digital”, comenta Sandra Frasson, gerente regional da Seja Digital.

O Mutirão da Cidadania do Boqueirão é o quinto e último realizado neste ano. A expectativa é atender cerca de 60 mil pessoas nos três dias do evento com mais de 200 serviços. A região concentra uma população de mais de 200 mil habitantes.