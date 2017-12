COB aprova 12 assentos para atletas em sua assembleia geral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A assembleia geral do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) aprovou nesta quarta-feira (6) a inclusão de item no estatuto que amplia a participação de atletas nas decisões da entidade, como eleição para presidente. A decisão a favor do aumento do contingente foi unânime. Os esportistas terão 12 assentos com direito a voto, ou seja, quase um terço do número de confederações. Antes, eles tinham apenas um votante, que era o presidente da comissão de atletas. A reunião desta terça-feira (5) foi convocada após polêmica no dia 22, quando o item foi a votação. O voto do presidente da confederação de rúgbi, Eduardo Mufarej, foi impugnado depois de ele deixar a sessão. Se fosse validado, haveria empate em 15 a 15 e a definição caberia ao presidente do COB. Após pressão de entidades e atletas, a assembleia foi reconvocada para esta quinta-feira (7).