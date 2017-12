Inglaterra quebra recorde com 5 times nas oitavas da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões um país terá cinco times nas oitavas de final do torneio. E este feito foi obtido pela Inglaterra. Nesta quarta-feira (6), o Liverpool goleou o Spartak Moscou por 7 a 0 e se juntou aos já classificados Chelsea, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Com isso, o país teve 100% de aproveitamento. O resultado garantiu a equipe a liderança do Grupo E, com 12 pontos. A vitória foi construída construída com toque brasileiro. Philippe Coutinho marcou três vezes e Firmino uma. Os outros gols foram feitos por Mané (2) e Salha. O Liverpool não avançava para o mata-mata do torneio desde a temporada 2008-2009. O segundo lugar da chave ficou com o Sevilla, que acabou com nove pontos após empatar em 1 a 1 com o Maribor e assegurou a vaga. Até esta edição o recorde times de um mesmo país entre os 16 finalistas era de quatro. Outros dois times garantiram a passagem para as oitavas de final nesta quarta-feira. Na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk fez 2 a 1 sobre o Manchester City, impediu o time inglês de terminar com 100% de aproveitamento e acabou na segunda posição do Grupo F, com 12 pontos. Em Portugal, o Porto derrotou o Monaco por 5 a 2 e acabou na segunda colocação do Grupo G, com dez pontos. O sorteio dos duelos das oitavas de final ocorrerá na próxima segunda-feira (11), na Suíça. Os primeiros colocados enfrentarão os segundos. Porém, não pode haver confronto de times do mesmo países nem jogos entre equipes que tenham se enfrentado na primeira fase. OS CLASSIFICADOS 1ª colocação - Barcelona, Besiktas, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Roma e Tottenham 2ª colocação - Basel, Bayern de Munique, Chelsea, Juventus, Porto, Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Sevilla CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DA RODADA Grupo A Manchester United 2 x 1 CSKA Moscou Benfica 0 x 2 Basel Grupo B Bayern de Munique 3 x 1 PSG Celtic 0 x 1 Anderlecht Grupo C Chelsea 1 x 1 Atlético de Madri Roma 1 x 0 Qarabag Grupo D Barcelona 2 x 0 Sporting Olympiacos 0 x 1 Juventus Grupo E Liverpool 7 x 0 Spartak Maribor 1 x 1 Sevilla Grupo F Feyenoord 2 x 1 Napoli Shakhtar Donetsk 2 x 1 Manchester City Grupo G Porto 5 x 2 Monaco Red Bull Leipzig 1 x 2 Besiktas Grupo H Real Madrid 3 x 2 Borrussia Dortmund Tottenham 3 x 0 Apoel