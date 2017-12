Prefeitura convoca 542 professores

A partir de janeiro de 2018, os candidatos aprovados em concurso público para as vagas de profissional de magistério (Docência I) começam a ser chamados para trabalhar nas unidades da Secretaria Municipal da Educação. A Prefeitura de Curitiba anunciou ontem que serão convocados 542 professores do 1º ao 5º ano, que ocuparão vagas decorrentes de aposentadorias e exonerações.

A secretária da Educação, Maria Sílvia Bacila, afirma que esta contratação mais significativa só será possível devido aos esforços de todas as áreas envolvidas – as secretarias da Educação, Recursos Humanos e Finanças – e ao Plano de Recuperação de Curitiba, que beneficiou a Educação. Em 2017 foram contratados 110 professores aprovados em concurso público, além de 50 auxiliares de serviços escolares (inspetores).

Os convocados receberão telegrama, terão prazo para apresentar a documentação e farão exame admissional. Por último, serão agendadas reuniões para definição do local de trabalho. Os candidatos podem acompanhar cada etapa do processo de chamamento pelo site da Prefeitura de Curitiba. Eles devem assumir os postos de trabalho, a partir de maio de 2018.