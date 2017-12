Curitiba recebe encontro que vai discutir relações com extraterrestres

Curitiba recebe neste mês o primeiro evento já realizado no país para discussão sobre as futuras regras de convivência entre a humanidade e as outras inteligências extraterrestres. O I Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolíticas acontece no dia 16 de dezembro, no Hotel Lizon. São esperados centenas de especialistas na área para debater o assunto, tão polêmico quanto a existência dos supostos extraterrestres.

O Seminário de Preparação para o Contato Extraterrestre e Exopolítica, é parte do processo da implantação da Exopolítica no Brasil. É uma promoção da Revista UFO e servirá de plataforma para criação do Instituto Brasileiro de Exopolítica (IBEXO). Curitiba está sempre na rota dos UFOs. A capital paranaense é reconhecida por receber regularmente eventos para discutir os discos voadores e seus tripulantes.

Entre os estudiosos convidados para o encontro estão personalidades brasileiras e mundiais sobre vida extraterrena. São seis conferencistas brasileiros, que defendem a preparação da humanidade para lidar com a chegada de povos de outros mundos.