Liminar suspende portaria que limitava reserva indígena em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Federal em São Paulo atendeu a um pedido do MPF (Ministério Público Federal) e suspendeu uma portaria do Ministério da Justiça que reduzia a extensão da Terra Indígena Jaraguá, na zona norte de São Paulo, ocupada pelos índios guaranis. A decisão revoga em caráter liminar a decisão do governo que reduziu para apenas 1,7 hectare a extensão da reserva indígena na área. O ato anulava uma decisão de 2015 do próprio Ministério da Justiça, que reconheceu a posse permanente dos guaranis na área e estabeleceu a reserva em 512 hectares. Para o Ministério Público, houve desrespeito ao ordenamento jurídico na portaria do Ministério da Justiça ao anular uma decisão anterior sem prévia consulta aos indígenas. "Houve aparente violação ao devido processo legal na medida em que o povo guarani, beneficiário do ato anulado, bem como a Funai e a AGU nem sequer foram ouvidos", afirma trecho da liminar. O MPF considerou ainda que a redução da reserva coloca em risco a estrutura social dos índios que vivem na região. PROTESTOS Os próprios indígenas já vinham se manifestando contra a decisão do ministério. Do dia 13 ao dia 15 de setembro, um grupo de cerca de 200 índios chegou a ocupar a sede do pico do Jaraguá e ameaçou cortar o sinal das antenas de rádio e televisão instaladas no local. Em 30 de agosto, outros 300 indígenas já haviam ocupado a entrada do escritório da Presidência da República, na avenida Paulista, contra a mudança na demarcação da terra. "A gente não sai daqui enquanto eles não saírem da nossa casa também", afirmou na ocasião Thiago Henrique Karai Djejekupe, 23, liderança do Jaraguá. "Não vamos abaixar a cabeça, vamos continuar resistindo. Não temos interesse em negociar um palmo da nossa terra." No mesmo dia, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse durante audiência com índios guaranis em Brasília que vinha sofrendo "pressões imensas" de parlamentares contrários à questão indígena.