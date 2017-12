EUA reconhecem Jerusalém como capital de Israel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem a transferência imediata da embaixada do país em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém. A mudança implica no reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, o que é rejeitado pelo mundo islâmico, que tem na cidade diversos locais sagrados. No discurso, Trump reforçou que o posicionamento não significa que ele esteja tomando partido de algum dos lados do conflito Israel-Palestina. “Vou fazer tudo o que estiver em meu poder para ajudar em um acordo em Israel. Nos mantemos profundamente comprometidos em conseguir a paz entre os dois lados”, disse o presidente. A construção da nova embaixada começará o quanto antes, segundo Trump, e contará com “o trabalho de arquitetos e engenheiros para tornar o prédio um monumento pela paz”. O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel havia sido aprovado pelo Congresso americano em 1995, mas nunca chegou a ser colocado em prática. O texto dá ao presidente americano o poder de adiar a decisão a cada seis meses, sob o argumento de que ela representa uma ameaça à segurança dos Estados Unidos.

MEDO

Risco

Líderes do mundo inteiro se manifestaram ontem sobre a decisão do governo Trump de transferir a Embaixada dos Estados Unido de Tel-Aviv para Jerusalém. Mesmo antes do anúncio oficial do presidente, a maioria, exceto Israel, afirmou que uma mudança de status de Jerusalém deveria ser fruto de negociação e acordo. O papa Francisco disse estar profundamente preocupado e pediu respeito às resoluções das Nações Unidas sobre o que Jerusalém representa. A China disse que a decisão pode provocar conflitos regionais.

RENÚNCIA

Assédio

O senador democrata Al Franken, de Minnesota, disse que fará um anúncio hoje. O político dos Estados Unidos sofre pressão para deixar o cargo, após uma série de mulheres acusá-lo de assédio. Ontem, várias senadoras democratas como Kirsten Gillibrand e Patty Murray pediram que Franken deixe o posto. No mesmo dia, o site Politico revelou que mais uma mulher acusou o senador de conduta sexual imprópria. Franken negou a nova acusação, segundo a qual uma ex-assessora democrata no Congresso disse que ele tentou beijá-la a força em 2006.

RÚSSIA

Reeleição

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou ontem que buscará a reeleição, na disputa eleitoral de março próximo. A informação foi divulgada em comunicado, após ele se reunir com trabalhadores da fábrica GAZ, em Nizny Novgorod. Horas antes, ele foi questionado sobre suas intenções em Moscou e sinalizou que iria concorrer, mas sem declarar claramente, o que fez agora em nota. Com aprovação superior a 80%, Putin é favorito . Na fábrica de automóveis, mais cedo o presidente disse que não poderia encontrar melhorar lugar para anunciar sua candidatura.

CATALUNHA

Refugiado

Carles Puigdemont, presidente destituído da Catalunha, afirmou que pretende continuar na Bélgica, onde está com quatro de seus ex-conselheiros desde a aplicação do artigo da Constituição Espanhola, que os destituiu e suspendeu temporariamente a autonomia da região. Se voltarem a Espanha, os políticos serão presos. Na terça-feira, o juiz do Supremo Tribunal espanhol suspendeu a ordem de prisão contra os políticos, que foram para a Bélgica por afirmar que não teriam um julgamento justo na Espanha. Eles são acusados dos crimes de rebelião e insurreição.