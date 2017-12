1º lugar com a obra ‘Maquinal Espontâneo’

As obras selecionadas e premiadas no 7º Salão Ibema de Gravura serão expostas a partir de hoje, às 19h, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba. Na ocasião, serão entregues os prêmios, certificados e menções honrosas aos artistas vencedores.

O concurso, o maior do gênero promovido pela iniciativa privada no país, contou com participantes de todo o Brasil e teve como vencedor o artista Igor Rodacki, aluno do ateliê do Museu da Gravura, que conquistou o 1º lugar com a obra “Maquinal Espontâneo”. O segundo lugar ficou com a artista Raquel Costa Ribeiro, da Universidade do Estado de Minas Gerais, com a obra “Única e verdadeira árvore numa plantação de pedras”. A terceira colocada foi a artista Júlia Bastos de Souza, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, com a obra “Retratos: La Loba”.

Os trabalhos foram analisados pelo corpo de jurados composto pela artista plástica e especialista em gravura Uiara Bartira, pela artista e professora da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Bernadette Banek, e pela artista e coordenadora do Museu da Gravura de Curitiba, Juliana Leonor Kudlinski.

Serviço

Prêmio Ibema de Gravura – Coletiva de artistas selecionados e premiados

Onde: Museu da Gravura Cidade de Curitiba – Solar do Barão – R. Carlos Cavalcanti, 533

Quando: de 7 de dezembro (abertura às 19h) a 3 de março de 2018. De terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h

Entrada: franca