Grupo ganhou destaque no teatro e na TV (foto: Evelyn Castislho)

A Caixa Cultural Curitiba apresenta o espetáculo ‘Riso Nervoso – As Olívias em 5 histórias neuróticas’, protagonizado pelo grupo As Olívias, de 08 a 10 de dezembro. A montagem faz o público rir com situações do dia-a-dia que tornam neurótica a convivência entre as pessoas: as relações com a burocracia e as instituições; a necessidade de reclamar de tudo; a competitividade e a comparação constante com os mais próximos; a pressão para que todos sejam conectados, atualizados, tenham filhos e estejam dentro de padrões de beleza e de comportamento. Com texto e direção de Michelle Ferreira, a iluminação do espetáculo é assinada por Ariene Godoy e o cenário e figurino são criações de Anne Cerutti.

No palco, Sheila Friedhofer, Renata Augusto, Marianna Armellini, Victor Bittow e Lívia Camargo dão vida a mais de 50 personagens em cinco histórias nas quais figuras comuns são levadas a situações patéticas e absurdas por conta de suas neuroses: Sheila Friedhofer interpreta uma mulher em crise com o fato de absolutamente tudo dar certo em sua vida; já a personagem de Renata Augusto se vê às voltas com um bizarro curso de treinamento para se adequar ao senso comum; Marianna Armellini dá vida a uma mulher que vive um dilema em relação à maternidade quando ganha um presente, literalmente, de grego em seu aniversário; Victor Bittow faz o papel de um homem atormentado pela comparação constante com um amigo de infância bem sucedido; e, por fim, Lívia Camargo interpreta uma mulher avessa à tecnologia que, isolada no mundo real, quer saber o que todos fazem de tão interessante nas redes sociais – e acaba viciada.

‘Riso Nervoso’ é uma comédia que apresenta uma nova faceta do grupo As Olívias. Conhecido pelo humor rápido dos esquetes, agora se aventura em uma dramaturgia mais elaborada, sem perder o olhar nonsense sobre o cotidiano que se tornou uma das marcas do seu trabalho. Para essa empreitada, o grupo convidou a autora e diretora Michelle Ferreira, um dos destaques da nova dramaturgia paulistana. ‘Riso Nervoso’ é o segundo espetáculo do grupo, depois da “As Olívias Palitam”. O grupo também realizou diversos trabalhos para Internet e TV – entre os quais o programa “Olívias na TV”, no canal Multishow.

As Olívias

Formado nos corredores da Escola de Arte Dramática da USP (EAD), originalmente pelas atrizes Cristiane Wersom, Marianna Armellini, Renata Augusto e Sheila Friedhofer – além do ator e diretor Victor Bittow –, ‘As Olívias’ são um grupo que se dedica à comédia, transformando em humor seu jeito inusitado de ver o mundo.

A estreia aconteceu em 2005, com o espetáculo ‘As Olívias Palitam’, em São Paulo, que trouxe à cena o humor afiado das mulheres em um universo que, em geral, é dominado pelos homens. Desde então, já foram vistas por milhares de espectadores, em diversas cidades, além de terem participado dos principais festivais de humor do país.

O grupo também ganhou espaço na internet, com a websérie ‘As Olívias Queimam o Filme’, lançada entre 2009 e 2010. No ano seguinte, As Olívias estrearam na televisão com o programa ‘Olívias na TV’, no canal Multishow, que teve quatro temporadas. Em 2014, As Olívias também chegaram à TV aberta com um quadro semanal no programa Roberto Justus +, na Rede Record.

Bate-papo com a diretora e os atores

Após o espetáculo de domingo, dia 10 de dezembro, a autora e diretora Michelle Ferreira vai conversar com o público sobre o processo de criação da peça ‘Riso Nervoso’. Os atores também vão participar dessa conversa. Michelle Ferreira é atriz, dramaturga, roteirista e diretora. Formada pela Escola de Arte Dramática da USP (EAD), foi integrante do Núcleo de Dramaturgia do Centro de Pesquisa Teatral (CPT), com coordenação de Antunes Filho, por oito anos. É uma das formadoras na área de Dramaturgia na SP Escola de Teatro, em São Paulo. Indicada ao Prêmio Shell de melhor autora, em 2013, por “Os adultos estão na sala”, foi duas vezes finalista do Prêmio Luso-Brasileiro de Dramaturgia e conquistou o segundo lugar do Prêmio Heleny Guariba de Dramaturgia Feminina, em 2011.



Serviço

Riso Nervoso – As Olívias em 5 histórias neuróticas

Onde: CaixaCultural Curitiba. Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Quando: 08 a 10 de dezembro de 2017 (sexta a domingo), sexta e sábado, às 20h; e domingo às 19h.

Bate papo com a autora e diretora da peça: domingo, dia 10, após o espetáculo.

Quanto: vendas a partir de 02 de dezembro (sábado). R$ 10 e R$ 5 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (De terça a sábado, das 12h às 20h. Domingo, das 16h às 19h.)

Classificação etária: 12 anos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)

Clipe do espetáculo: https://youtu.be/x8_yivhJB7Y

Site do grupo: www.asolivias.com.br