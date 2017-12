Aplicativo 99 abre cadastros para interessados em atuar no Litoral do Paraná

A 99, startup nacional de mobilidade urbana, abriu o cadastro para pessoas interessadas em trabalhar no Litoral do Paraná.O aplicativo irá oferecer o serviço de carros particulares em Paranaguá, Matinhos, Caiobá e Guaratuba. Entre os benefícios para quem pretende dirigir pelo app da 99, estão a taxa de 19,99% e o pagamento do valor da corrida em até uma hora, além de diversos recursos de segurança para proteger tanto motoristas quanto passageiros. “O app da 99 é o primeiro de mobilidade urbana a permitir que o condutor desabilite a opção de pagamento em dinheiro, o que aumenta a segurança em corridas”, detalha Marcel Bely, gerente regional de Relações Públicas da 99.

Os interessados podem realizar o cadastro online ao baixar o aplicativo 99, disponível na Google Play, para smartphones com sistema Android. Além disso, os motoristas podem comparecer ao Centro de Atendimento e Treinamento (CAT) da 99 em Curitiba, que fica na Rua Fernando Amaro (nº 60), no bairro Alto da XV. Para se tornar um motorista Pop, são necessários: RG, CNH com EAR (Exerce Atividade Remunerada), CRLV e comprovante de residência. O carro deve ter data de fabricação a partir de 2009 com ar condicionado e quatro portas.

Os assuntos que bombaram no twitter

Os dois assuntos que estiveram mais presentes no Twitter do brasileiros em 2017 foram a Lava Jato e o Rock in Rio. A lista oficial das hashtags mais usadas neste ano tem o festival de rock na liderança. A operação policial aparece em seguida. O top 5 é composto por Neymar, Libertadores 2017 e #bbmas, que faz referência ao prêmio musical da Billboard.

#Rockinrio

#LavaJato

#neymarjr

#libertadores2017

#bbmas

#mpn

#CamilaCabello

#PabloVittar

#BBB17

#GameofThrones

Bizarrices

Fitas adesivas – Fotografo Wes Naman fez um ensaio de como os rostos pode ser mudados a partir do uso de fita adesiva.