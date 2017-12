A SEPAC, Serrados e Pasta Celulose, uma das maiores indústrias de papel tissue da América Latina está concluindo a última etapa do seu projeto de expansão de capacidade produtiva do seu parque fabril, localizado na cidade de Mallet, no sudeste do estado. Com o crescimento, a produção diária estimada será de 450 toneladas de papel por dia. Hoje, a SEPAC produz 350 toneladas diariamente. Só em papel higiênico, são 4 milhões de rolos por dia. Com o aumento do potencial produtivo, a indústria paranaense deve chegar à segunda colocação no mercado brasileiro, ao produzir 164.250 mil toneladas por ano, A empresa, hoje, também é responsável pela geração de 860 empregos diretos e mil indiretos.

No exterior

Premiado nacionalmente e internacionalmente, a obra O Barco dos Sonhos, de Rogério Coelho, acaba de alcançar mais uma conquista no mercado literário externo. A publicação, da Editora Positivo, foi incluída na lista anual da New York Public Library como uma das 100 melhores obras literárias para crianças.

Prêmio

Cerca de 200 pessoas estiveram presentes na última quarta-feira, 29, na 9ª edição do Prêmio IMPAR, que reconhece e premia marcas preferidas e de maior afinidade com o público. Ao todo, foram 26 premiados em categorias de produtos e serviços. Na categoria Hotéis, o vencedor foi o Deville Business Maringá. “Ficamos muito honrados com esse reconhecimento e conquista. Esse prêmio reflete todo o nosso trabalho, que é pensado exclusivamente para nossos clientes”, comemora o gerente do hotel, Álvaro Garcia.

Novo mercado

Com a proposta de oferecer uma experiência superior de cuidado íntimo feminino, Intimus®, pertencente à multinacional norte-americana Kimberly-Clark, inclui uma nova linha em seu portfólio.Intimus Sport que é a primeira do mercado voltada à prática esportiva.

*Na próxima terça-feira (12/12), o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Paraná (IBEF-PR) promove o 2º CFO NIGHT, evento de relacionamento para profissionais da área. O encontro acontece no restaurante C’ La Vie, em Curitiba-PR, às 19h30. “A proposta é promover a troca de experiências e networking, em um formato mais descontraído”, explica o presidente do IBEF-PR, Claudio Lubascher.

*A Dermage traz para Curitiba um novo conceito de compras e inaugura nesta sexta-feira, dia 08, o BeautyLounge Dermage Iguatemi, uma store in store na Drogaria Iguatemi. na loja localizada no segundo piso do Pátio Batel, os paranaenses poderão conferir o novo espaço, bem como as novidades da marca de dermocosméticos. Para o coquetel, alguns nomes já foram confirmados. Entre eles: o embaixador Dermage Men, o ator Klebber Toledo, o diretor da Rede Drogaria Iguatemi Leonardo Diniz e o maquiador catarinense Alexandre Simas.

*Inspirada na biodiversidade brasileira, a Avatim inaugura sua primeira unidade na capital paranaense no Shopping Curitiba.

* A terceira edição do Seminário Mercado Audiovisual, que acontece dias 07 e 08, na sede do Sebrae/PR, contará com grandes players do setor, no eixo Rio-São Paulo, em Curitiba.