Príncipe saudita foi o comprador do quadro mais caro da história

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud é o misterioso comprador da "Salvator Mundi", a obra de arte mais cara já vendida na história, revelou o "New York Times". A tela de Leonardo Da Vinci retratando Cristo com uma esfera de cristal na mão foi adquirida pelo príncipe saudita por US$ 450,3 milhões, em leilão em Nova York no dia 15 de novembro. Sem um histórico de colecionador de arte, o príncipe Farhan al-Saud surpreendeu até os especialistas da Christie's, a casa de leilões que negociou o "Salvator Mundi", que tinham dúvidas sobre o interessado mesmo após o depósito de US$ 100 milhões para se qualificar para o leilão. O preço pago pela obra de Da Vinci é mais do que o dobro dos US$ 179,4 milhões desembolsados por uma tela de Picasso em 2015 e que era a mais valiosa já arrematada em venda pública. O príncipe não se pronunciou, mas segundo o "New York Times", o destino da obra deve ser o museu do Louvre de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, aberto em novembro. OBRA DE DA VINCI? O "Salvator Mundi" tem a autoria contestada. Muitos especialistas atribuem o quadro não a Leonardo Da Vinci, mas a um de seus discípulos. A obra fez parte da coleção de três reis ingleses, entre eles Charles 1º, e foi leiloado pelo filho do duque de Buckingham no século 18. A tela passou um tempo sumida e ressurgiu no século 20 no acervo de um colecionador britânico, que dizia se tratar de obra de um discípulo. Ela foi vendida em 1958, em péssimo estado de conservação, por menos de US$ 10 mil. Seu dono antes do leilão era o russo Dmitry Rybolovlev, que pagou US$ 127,5 milhões por ela em 2013.