Anitta sorteia carro entre funcionários de sua produtora

A cantora Anitta realizou uma festa de fim de ano para sua produtora e sorteou um carro entre seus funcionários, ontem. Ela publicou a foto da festa em seu perfil oficial do Instagram. O sorteio pegou de surpresa os funcionários. “Quando comecei a cantar, comprar um carro era algo muito distante da minha realidade”, escreveu Anitta no Instagram. “Hoje, com o apoio do meu público e de toda a minha equipe maravilhosa, tenho a oportunidade de realizar sonhos não só meus mas de muitas outras pessoas. Eu e meu irmão abrimos nossa empresa anos atrás e não imaginávamos como tudo isso mudaria nossa vida e de toda essa equipe que chamamos de família”, completou ela.

Música

Cantora sertaneja é atropelada por motorista ao celular

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, terá que passar um mês com uma bota ortopédica depois de ser atropelada e sofrer uma fissura no tornozelo. Segundo a assessoria da dupla, Maiara estava atravessando a rua em direção ao seu escritório quando foi atropelada por um motorista em Goiânia (GO). “Ela estava atravessando a rua quando o motorista, que estava no celular e em baixa velocidade, a atropelou.” Maiara foi prontamente atendida pelo motorista. Após passar por exames, o médico detectou uma fissura no tornozelo esquerdo e recomendou o uso de uma bota ortopédica para deixar o pé imobilizado. A cantora de 28 anos também faz diariamente fisioterapia. Sobre a agenda da dupla, a assessoria afirmou que nada foi alterado, apesar do médico recomendar repouso. Elas se apresentam hoje em Cachoeira do Sul (RS). Além desse show, as cantoras ainda terão mais 16 apresentações até o fim do ano.

Televisão

Marcos Harter promete procurar Emilly quando sair de ‘A Fazenda’

Um dos finalistas de ‘A Fazenda’, Marcos Harter protagonizou uma cena que estranhou muitos telespectadores no episódio que foi ao ar nesta terça-feira. Ele gritou o nome de Emilly Araújo algumas vezes e deu alguns recados para a ex-companheira de ‘Big Brother Brasil 17’. Em seguida, mencionou os oito meses desde que aconteceu sua expulsão do BBB e fez uma acusação: “Você podia ter ficado com os dois, mas preferiu só o prêmio”. Foi então que ele falou que vai procurar Emilly para conversar quando acabar sua participação em ‘A Fazenda’. Harter foi expulso da 17ª edição do ‘Big Brother Brasil’ por indício de agressão a Emilly, sua namorada dentro do programa.

Reality

Pablo vence disputa da 2ª temporada do MasterChef Profissionais

Francisco Pinheiro e Pablo Oazen disputaram a final da segunda temporada do MasterChef Profissionais na noite desta terça-feira (5), na Band. E quem se sobressaiu na cozinha foi Pablo, que faturou o troféu da competição, uma viagem para Dubai e mais R$ 200 mil. O mineiro de Juiz de Fora despontou como um dos favoritos ao prêmio quando fez a jurada Paola Carosella “queimar a língua”. Antes mesmo de provar o arroz doce caccio e pepe com crumble de cardamomo negro preparado pelo competidor, ela deu como certa a sua eliminação. “Se eu pudesse pegar todas as palavras que eu falei, eu deveria engoli-las e morrer afogada, porque é uma das melhores sobremesas que eu já comi em minha vida”, disse ela na ocasião. O elogio da argentina não só o colocou entre os favoritos como também aumentou a popularidade de seu restaurante em Juiz de Fora. “Outubro eu paguei o meu aluguel no restaurante vendendo arroz doce”, disse.

Inusitado

Filha de S. Santos festeja aniversário de casamento após prisão do marido

Silvia Abravanel comemorou quatro anos de casada ontem com o cantor Kleiton Pedroso de Abreu, conhecido como Edu Pedroso. A filha de Silvio Santos usou suas redes sociais para dividir o momento com seus seguidores. Ela também publicou uma foto do dia de seu casamento. “Quatro anos ao seu lado e a maior alegria da minha vida é ter dito sim para a felicidade”, escreveu para o marido. Edu Pedroso foi preso na tarde desta terça-feira (5) por não pagar uma dívida de pensão alimentícia. Ele foi liberado poucas horas depois.

Níver do dia

Roberta Close

Modelo brasileira

53 anos