Em caravana pelo Rio, Lula culpa Lava Jato por mazelas do Estado

CATIA SEABRA, ENVIADA ESPECIAL MARICÁ, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alfinetou velhos aliados na noite desta quarta-feira (6). Em Maricá —única cidade do Rio de Janeiro que é administrada por um petista—, Lula listou casos de governantes detidos em decorrência da Operação Lava Jato para afirmar que a "política entrou num processo de destruição no Rio". Sem citar o nome desses políticos —apenas cargos— Lula disse que "o Rio de Janeiro vai voltar a ter gente honesta governando". Na cidade, ele ironizou ainda o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB), que, em um grampo, aparece dizendo que Maricá "é uma merda de lugar". Curiosamente, o diálogo se deu no ano passado com o próprio Lula, à época seu aliado. Paes comparava a cidade a Atibaia, onde fica um sítio que era usado pelo petista. No palanque, Lula disse lamentar que não estivesse ali um ex-prefeito que nunca visitara a cidade, referência a Paes. O ex-presidente também responsabilizou a Lava Jato pelas mazelas do Estado. "A Lava Jato não pode fazer o que está fazendo com o Rio", disse Lula. O petista continuou: "Não pode, por causa de meia dúzia que eles dizem que roubou, mas ainda não provaram, causar esse prejuízo". Funcionários da Prefeitura chegaram uniformizados à praça da Matriz por volta das 17h, para acompanhar o evento com o ex-presidente.