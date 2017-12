Naldo Benny se diz arrependido após ser preso e acusado de agredir esposa

SIDNEY GONÇALVES DO CARMO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Ronaldo Jorge da Silva, mais conhecido como Naldo Benny, 38, afirmou na noite desta quarta-feira (6) que está arrependido com o que fez e pediu perdão a mulher e aos fãs. Ele disse também que vai lutar por sua família. "Quero pedir perdão a minha mulher. E dizer que vou lutar pela minha família. Estou extremamente destruído, arrependido, quebrado, machucado, completamente machucado, completamente arrasado, por tudo o que aconteceu. Uma saudade absurda da minha filha, uma saudade absurda da minha mulher. Vou lutar pela minha família. Não abro mão da minha família." Naldo Benny foi preso na tarde desta quarta-feira (6) por posse ilegal de arma e por lesão corporal, ameaça e injúria contra sua mulher, Ellen Pereira Cardoso, a Mulher Moranguinho. A Polícia Civil afirmou que o cantor foi preso em flagrante em sua casa, na Freguesia, zona oeste do Rio, por portar uma pistola calibre 7,65 e quatro munições. A prisão de Naldo Benny foi determinada pela delegada Viviane Costa, da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) depois de Moranguinho prestar queixa. No último sábado (2), Naldo e Moranguinho tiveram uma briga depois de dois shows que eles fizeram. A funkeira disse a polícia que havia sido agredida pelo marido. Após o incidente, Moranguinho deixou a casa com a filha Maria Vitoria. Segundo a polícia, Naldo responde como autor em inquérito policial por lesão corporal, ameaça e injúria contra sua mulher. O cantor foi liberado no meio da tarde desta quarta após pagamento de fiança, que não teve o valor revelado. Depois de sair da delegacia da mulher em Jacarepaguá, Naldo Benny fez um show em uma festa de confraternização de funcionários do 18º Batalhão da Polícia Militar, segundo jornal "Extra". O cantor também pediu perdão aos fãs e disse que já está em busca de ajuda "Quero pedir perdão aos meus fãs. Estou em busca de ajuda, em busca de profissionais que possam me ajudar para que eu possa estar em condições de rever tudo o que fiz. De ser um ser humano melhor, de me tornar um homem melhor, de ser uma pessoa que possa até mesmo ajudar uma pessoa que possam passar por esse tipo de problema. Tenho fé em Deus que vou conseguir isso." "Peço as orações das pessoas e em nome de Jesus eu tenho certeza de que vou dar a volta por cima", completou. A reportagem entrou em contato com a assessoria da Mulher Moranguinho, mas não obteve retorno até a publicação desse texto.