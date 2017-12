Parlamento da Austrália aprova lei que legaliza o casamento gay no país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Parlamento da Austrália aprovou nesta quinta-feira (6) a lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. "Que dia. Que dia para o amor, a igualdade e o respeito. É hora para mais casamentos", disse o primeiro-ministro Malcolm Turnbull. A lei já havia sido confirmada pelo Senado com ampla maioria na semana passada e contava com o apoio dos dois principais partidos do país, o conservador Partido Liberal e o Trabalhista, de centro-esquerda. A maioria da população também defendeu a medida em uma consulta popular. A Austrália é o 27º país do mundo a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. PEDIDO DE CASAMENTO Na última segunda-feira (4), o Parlamento havia sido palco de um pedido de casamento. O deputado Tim Wilson, 37, foi ao microfone e pediu a mão de seu parceiro, Ryan Bolger, que estava na tribuna e prontamente aceitou. "Em meu primeiro discurso, defini nossa relação com a aliança que usamos em nossa mão esquerda", disse o deputado, visivelmente emocionado. O noivo, que estava na tribuna do público, disse sim entre aplausos dos presentes. O casal está juntos há nove anos e os dois já usam aliança, mas a lei australiana não permitia o casamento entre eles.