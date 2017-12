Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

No Oeste do Estado, policiais deflagraram na manhã desta quinta-feira (7) uma operação contra furto e roubo de veículos. A ação ocorre em duas cidades da região, em Corbélia e Cascavel. Até as 8h10, uma jovem de 19 anos tinha sido presa em flagrante por receptação de veículos roubados.

