Músicas natalinas brasileiras marcam início do Natal na Regional Boqueirão

(foto: Levy Ferreira)

Uma apresentação cênica com músicas natalinas brasileiras marcou o início oficial do Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba na Regional Boqueirão. A população lotou a passarela da Rua da Cidadania do Carmo para conferir o espetáculo junto com o prefeito Rafael Greca na noite desta quarta-feira (6/12). A noite terminou a visita do Papai Noel trazendo balas para as crianças e um show de fogos.

A encenação do Auto de Natal com músicas e figurino bem brasileiros foi feita pelo grupo Nosso Canto, formado por moradores da Regional Boqueirão, sob a regência do maestro Eli Siliprandi, idealizador do projeto. A atuação foi elogiada pelo prefeito, que apreciou, especialmente, a regionalidade da apresentação.

“O coração do prefeito quer agradecer esse magnífico espetáculo do presépio brasileiro, nada pode ser mais bonito do que o Natal do Brasil”, disse Greca. O grupo agradeceu o incentivo do prefeito e da Prefeitura às Regionais que estão desenvolvendo o projeto MusicaR e entregou a ele um estandarte com a imagem de Nossa Senhora de presente.

Quem também se encantou com a performance e a atuação do grupo vocal foi a artesã gaúcha Maria Arriaga. “É maravilhoso, adorei a iniciativa. A cultura é tudo em nossa vida”, comemorou. “Achei linda essa volta do Natal para a cidade”, completou ela, que já mora na capital paranaense há 20 anos.

A alagoana Rosemeri de Souza está há 28 anos na cidade e esse é o Natal mais bonito desde que chegou. “A apresentação foi muito linda e a programação toda é muito legal”, contou a zeladora, que assistia ao Auto de Natal com o seu marido Fagner. O público pode acompanhar a música de Villa Lobos e de Reisados do Brasil, com o Nosso Canto Coral.

Programação

Há uma série de atividades previstas para a celebração do Natal de Curitiba na Regional Boqueirão. A Rua da Cidadania do Carmo, que já teve as luzes da Árvore de Natal acesas e o Alto encenado pelo grupo Nosso Canto, terá ainda a Feira de Artesanato e Gastronomia, apresentações de corais e bandas, teatro, contação de histórias, entre outras atrações. A programação completa está no site www.natalcuritiba.com.br.

Presenças



Estiveram presentes o administrador da Regional Boqueirão, Ricardo Dias, a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra, a presidente da Fundação de Ação Social, Elenice Malzoni, e a equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O vereador Geovane Fernandes e os administradores das regionais Matriz, José Dirceu de Matos, e Portão, Gerson Gunha.