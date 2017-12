Cachaça ganha selo premium e vira boa opção de presente neste Natal

(foto: Reprodução)

Brasilidade em cada dose: a cachaça ou a ‘branquinha’, como é popularmente chamada, ganha cada vez mais espaço e técnica nas produções e adegas Brasil afora. Isso porque, para os amantes de um bom drink, ela é uma bebida indispensável que apresenta novas fórmulas que agradam todos os tipos de paladares e novas embalagens que a destacam entre as opções de presentes.

A bebida destilada é a mais consumida no Brasil, que produz hoje, em média, 700 milhões de litros por ano, segundo o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento da Cachaça (Ibrac). As vendas de cachaças tradicionais estão estáveis; já as premium crescem cerca de 7% ao ano. E com 60% das decisões de compra sendo tomadas nas gôndolas, segundo a Nielsen, uma infinidade de marcas reposicionaram seus produtos para vender mais, enquanto outras surgem para angariar o mercado de presenteáveis.

“As apostas são inúmeras e vão do sabor à embalagem. Existem garrafas exclusivas, com design moderno e de bom gosto e àquelas desenvolvidas por renomados fornecedores europeus. A questão é: a bebida tem alto valor gastronômico e pode acompanhar todas as etapas de uma refeição, além de ser ideal para quem aprecia ou coleciona cachaças especiais” explica Marcelo Falcão, diretor comercial da Premier Pack, empresa líder no fornecimento e fabricação de embalagens premium. Por isso, confira abaixo três dicas da ‘branquinha’ mais querida do Brasil:

Companheira Extra Premium 12 anos – Para se chegar a esse blend, apenas seis de trinta e sete barris de cachaça Companheira envelhecida foram selecionados por especialistas na bebida. A cachaça possui uma coloração de ouro brilhante, própria do carvalho. Além disso, tem leve aroma e sabor de baunilha, tabaco, coco e mel. Sua garrafa é francesa com gargalo em cobre, tampa de vidro e numeração em placas de cobre. Para dar mais elegância a garrafa é embalada em caixa de madeira com fundo espelhado, tampa de vidro, brasão decorativo em cobre e folheação em ouro de 24 quilates. A cachaça extra premium tem o preço sugerido de R$750,00.

Ouro 1 – A cachaça foi envelhecida em tonel de carvalho e envasada em uma garrafa premium Saverglass com rolha de cortiça natural. O design também desenvolvido pela Premier Pack é caracterizado por um ponto redondo distintivo e moderno, somado ao vidro extra branco. Sua silhueta média e alta e sua superfície grande e decorativa facilitam a personalização. Por fim, o toque final de sua elegância fica por conta da serigrafia – uma técnica de impressão feita diretamente na embalagem dando mais valor ao produto. Todo esse serviço é realizado pela Premier Pack.

O preço médio sugerido para o consumidor final é de R$ 118,00.

Santo Mel – Uma bebida alcoólica mista feita com ingredientes selecionados, cachaça de baixa acidez destilada em alambiques de cobre e mel natural da flora silvestre. A garrafa utilizada é distribuída exclusivamente pela Premier Pack, a empresa Santo Mel apostou em um modelo único, a Garrafa Herança, de ombros mais retos, grande superfície decorável e terminação rosca padrão. Uma garrafa leve e standard, o que garante um bom valor entre custo e benefício que, em média, custa R$ 40,00.

