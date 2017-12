Diretor da PF senta à mesa de réu do mensalão tucano em festa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, foi convidado do ex-senador Clésio Andrade (PMDB-MG) na cerimônia da 24º edição do prêmio de jornalismo da CNT (Confederação Nacional do Transporte). Segovia e sua mulher sentaram à mesa para jantar com Andrade, que renunciou ao mandato de senador em 2014. Andrade preside a CNT e é réu no chamado processo do mensalão tucano em Minas Gerais. Sua renúncia foi interpretada na ocasião como um gesto para levar o processo do STF (Supremo Tribunal Federal) à primeira instância da Justiça.

O diretor-executivo da PF, Sandro Avelar, número 2 do comando da polícia, acompanhou Segovia no evento da CNT. Após a cerimônia de entrega do prêmio, Avelar e Segovia jantaram com Clésio Andrade na mesa principal da cerimônia, num local de eventos de Brasília. O diretor-geral acompanhou o show dos cantores sertanejos Leonardo e Eduardo Costa e dançou ao som de clássicos da música caipira, como "Não aprendi dizer adeus", "Solidão" e "As Andorinhas".

O prêmio da CNT é um dos mais tradicionais do país e jornalistas dos principais veículos de imprensa, inclusive da Folha de S.Paulo, foram convidados para a cerimônia de premiação. Andrade foi vice-governador de Minas na primeira gestão de Aécio Neves (2003-2006). Ele é acusado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro na denúncia que apontou desvios de R$ 3,5 milhões de estatais em Minas para financiar, em 1998, a campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB. Andrade, que na época concorreu como vice, nega as acusações.