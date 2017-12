(foto: Divulgação)

O Vocal Brasileirão convida o trio carioca Folia de 3 para homenagear Ivan Lins neste final de semana, na Capela Santa Maria Espaço Cultural. No repertório comandado pelo regente Vicente Ribeiro, músicas como ‘Aos nossos filhos’, ‘Somos todos iguais essa noite’ e ‘Despertar jamais’ pretendem emocionar o público e relembrar composições de um dos artistas mais importantes da MPB.

Vicente, que também assina a direção artística, comenta que a união dos grupos é pulsante, uma vez que os dois já trabalharam pessoalmente com Ivan Lins. “Gostamos de convidar grupos vocais. Já cantamos com Sá e Guarabira, Quarteto em Si e sempre é um aprendizado enorme para os dois lados. Agora, com o Folia de 3, não é diferente. São abordagens diversas dentro do mesmo repertório, o que nos faz juntar os olhares e fazer um lindo tributo ao compositor”, afirma Ribeiro.

O interesse do Vocal Brasileirão em se apresentar com o trio começou quando o regente foi convidado para fazer o arranjo de uma faixa musical do primeiro álbum do Folia de 3 – “Pessoa Rara”, feito em homenagem a Ivan Lins. A obra ‘Choro das Águas’ acabou sendo a faixa de destaque, a única que contou com a participação do próprio compositor.

O CD do trio vocal também trouxe uma composição inédita feita pelo homenageado em parceria com a escritora Lya Luft, chamada “Canção, Quase Duas”. A obra integra o programa e será executada pelos grupos no concerto.

“Está sendo emocionante. O nosso link com o Vicente é grande, e quando ele propôs o encontro achei a coisa mais incrível. Esse show é interessante porque vamos cantar algumas músicas só nós três, e o Brasileirão vai cantar outros arranjos. Depois vamos misturar tudo. É um grande encontro mesmo. O Vicente arrasou! ”, finaliza Marianna Leporace, integrante do Folia de 3.

Folia de 3 - O trio vocal Folia de 3, formado pelas cantoras Cacala Carvalho, Eliane Tassis e Marianna Leporace, iniciou sua carreira em novembro de 2005 com o lançamento do CD “Pessoa Rara” em homenagem aos 60 anos do compositor Ivan Lins, através de uma parceria dos selos Mills Records e Mosaico Digital.

O Folia de 3 também participou do lançamento nacional do CD “Apenas Humano”, do compositor Julio Dain (2009), e em 2012 do lançamento do CD “Sementes” do compositor e multi-instrumentista Alain Pierre.

Vocal Brasileirão - Criado e idealizado em 1994 pelo regente e arranjador Marcos Leite (1953-2002), o Vocal Brasileirão foi dirigido por Reginaldo Nascimento a partir de 2002 e desde 2006 conta com a direção artística de Vicente Ribeiro. Todos os cantores do Vocal Brasileirão são solistas; desta maneira, o público tem a oportunidade de ouvir não somente o resultado do conjunto de vozes, mas também os timbres particulares de cada um de seus integrantes.

Em um extenso repertório acumulado ao longo de quase 20 anos, há canções de Ary Barroso, Caetano Veloso, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Edu Lobo, Gilberto Gil, Guinga, Joyce Moreno, Milton Nascimento, Noel Rosa, Tom Jobim e Zé Rodrix, além dos paranaenses Paulo Leminski e Sérgio Justen. Em 2008, o Vocal Brasileirão gravou seu primeiro CD solo, “Invisível Cordão”, dedicado à obra de Chico Buarque e Edu Lobo.

Serviço:

Vocal Brasileirão e Folia de Três cantam Ivan Lins

Regência e direção artística: Vicente Ribeiro

Regente-assistente: Reginaldo Nascimento

Convidado especial: Trio vocal Folia de 3

Data: 8 dezembro (sexta-feira), às 20h e 9 de dezembro (sábado), às 18h30

Valor: R$ 30 e R$ 15

Local: Capela Santa Maria Espaço Cultural – R. Conselheiro Laurindo, 273 - Centro