Gestão Doria recebe aval federal para fiscalizar velocidade média em 4 vias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) emitiu, nesta quinta-feira (7), parecer favorável à fiscalização de motoristas que trafegam pelas vias da capital paulista acima da velocidade e freiam o veículo apenas próximo de radares. A medida não vai multar os motorista e nem tirar pontos na carteira de habilitação. O objetivo é o de promover a educação no trânsito. Esse tipo de fiscalização tem sido tocada pela secretaria de Mobilidade e Transportes, da gestão João Doria (PSDB), desde o dia 1º de novembro. Segundo o Denatran, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) pode fiscalizar a velocidade média dos motoristas de um ponto a outro de uma via com o objetivo de promover a educação no trânsito. A pasta dos transportes informou que a fiscalização é de caráter educativo. Pelo sistema testado pela CET, dois radares delimitam um trecho monitorado: o primeiro grava a placa do veículo, a sua velocidade e a hora do registro; o segundo calcula o tempo necessário para percorrer o trajeto dentro do limite de velocidade da via. Caso o motorista passe pelo ponto final antes do horário estipulado, ele recebe uma carta de advertência. Os maiores corredores viários de São Paulo, como as avenidas 23 de Maio, Bandeirantes, Jacu-Pêssego e Marginal Tietê, estão sendo monitorados. No primeiro mês, a fiscalização flagrou 230.773 motoristas cometendo esse tipo de irregularidade. O montante, no entandto, representa menos de 4% dos veículos que passam pelas vias diariamente. EXPERIMENTO A iniciativa foi gestada em 2011, quando a CET fez um experimento com dois radares no corredor 23 de Maio. Somados, eles captaram 170 veículos acima do limite da via. Mas, quando analisado o tempo de deslocamento dos motoristas entre os dois pontos, percebeu-se que 1.441 trafegaram pelo trecho em excesso de velocidade -o que resultaria num aumento de 747% das multas aplicadas ali durante o período. O projeto de oficializar essa medição, ainda que sem punição concreta aos infratores,foi anunciado em setembro secretário de transportes da gestão Doria (PSDB), Sergio Avelleda. No 1º dia do mês de novembro, foi implantado em caráter educativo -segundo a CET, o objetivo das notificações é "conscientizar" os infratores. Em nota, a empresa informou que a medida é experimental e que a escolha dos locais -trechos entre dois e três quilômetros de extensão, na marginal Tietê e nas avenidas Jacu Pêssego, 23 de Maio e Bandeirantes- se deu pela intensidade do tráfego nas vias e por suas "características geométricas". Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha em julho de 2016, 82% dos motoristas paulistanos afirmaram que desaceleravam ao se aproximar da fiscalização eletrônica. E 29% admitiam usar aplicativos (que alertam sobre a localização dos radares) para tentar driblá-la.